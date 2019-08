Rievocazione della “Santa Inquisizione” a Bratto della Presolana

Erano un migliaio i presenti sabato 3 agosto al campo sportivo di Bratto della Presolana per assistere alla “Santa Inquisizione”, portata in scena da attori, cavalieri, spadaccini, ballerini e figuranti, dell’Associazione Storica Città di Albino.

Il corteo, il cui passo è stato scandito dal suono dei tamburi, dopo aver raggiunto via Locatelli, seguito da numerosi accompagnatori, si è incamminato alla volta dell’area allestita per la rappresentazione, con soste che hanno permesso ad abili spadaccini di mostrare pregevoli doti combattive.

Scroscianti applausi hanno accompagnato l’ingresso del corteo al campo sportivo, dove ha avuto inizio la toccante recita.

Il tribunale, nel corso della sua lunga esistenza, si proponeva di perseguire soprattutto gli eretici, ossia coloro che, dogmatizzano contro la fede cristiana e generalmente contro la religione, nella sua fase matura coinvolse, pur essendo di giurisdizione ecclesiastica, anche il potere civile, dal momento che i regnanti considerarono generalmente la religione come il primo bene dei popoli, collaborando con i poteri ecclesiastici alla repressione delle eresie.

Un evento promosso da VisitPresolana e dall’amministrazione comunale di Castione, che dopo l’ottimo riscontro ottenuto con PreSolNight, ha traguardando una settimana intensa, caratterizzata dalla Festa della Luce, Rievocazione Storica e la Dog Day.

Quest’ultimo appuntamento, tenutosi in due momenti, ha visto la partecipazione del Centro di Cultura Cinofila di Bergamo, che ha dato vita a dimostrazioni di Agility Dog, durante il pomeriggio presso il Parco degli Alpini a Castione della Presolana e serale con 30 amici a 4 zampe in passerella per la prima edizione del “Reginetto e Reginetta della Presolana”.