Reddito di Cittadinanza, a Bergamo 6.023 domande accolte

“È trascorso un quadrimestre da quando Reddito e Pensione di cittadinanza sono diventati legge, e la pagella è assolutamente positiva: le quasi 900mila domande accolte significano che in Italia circa 3 milioni di persone hanno trovato aiuto e sostegno contro la povertà, ed è esattamente ciò che speravamo”.

Così il sottosegretario per il Lavoro e le Politiche Sociali Claudio Cominardi commentando i dati pubblicati oggi da Inps per ciascun Comune italiano. A livello italiano sono 7765 i Comuni in cui risiedono cittadini che godranno della misura introdotta dal Governo Conte e dal Movimento 5 Stelle. In Lombardia la provincia di Bergamo è quarta per numero di beneficiari (6.023) dopo Milano (29.573), Brescia (9.099) e Varese (6.241).

“Da lombardo – commenta Cominardi – gioisco all’idea degli oltre 74mila concittadini che nella nostra Regione possono tirare un sospiro di sollievo, tra cui piccoli imprenditori, artigiani e commercianti duramente colpiti dalla crisi, studenti in cerca di lavoro, disoccupati, ma anche pensionati costretti a lungo a campare con pensioni minime sotto la soglia di povertà, fissata da Eurostat a 780 euro. A Bergamo vediamo emergere dall’invisibilità oltre 6mila persone, una ‘città di poveri’ grande all’incirca quanto Calcinate, dove sono nato. Ricordo che si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di cittadini italiani: il recente rapporto trimestrale dell’Inps sul RdC ha smentito mesi di falsità e confermato che il 90% dei beneficiari ha cittadinanza italiana”.

“Grazie alle misure introdotte dal Governo in coordinamento con Anpal e Regioni, tra qualche settimana i Comuni potranno far sottoscrivere il ‘Patto per il lavoro’ a moltissimi beneficiari di Reddito di Cittadinanza, i quali, in attesa di un lavoro e di un percorso di formazione garantito attraverso la rete dei centri per l’impiego, potranno prestare dalle 8 alle 16 ore di volontariato nei Paesi e nelle Città. Presto – conclude il Sottosegretario – i dati confermeranno anche gli effetti positivi che il Reddito di Cittadinanza produce sull’economia e sulla domanda interna, in particolare sul commercio di prossimità, poiché è evidente che chi si trova in stato di bisogno impiega le piccole somme che ha a disposizione per generi e beni di prima necessità”.

“Non dimentichiamo – conclude Cominardi – che il Reddito di Cittadinanza è uno strumento concepito per riavvicinare il lavoro e il mondo produttivo, grazie a un sistema di incentivi sia per l’autoimprenditorialità, sia per le aziende che assumono chi riceve il sostegno al reddito”.