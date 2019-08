Moto 2, primo podio in carriera per Enea Bastianini (Italtrans Racing Team)

Rientro in pista da sogno per Enea Bastianini che nel pomeriggio di domenica 4 agosto è salito sul podio per la prima volta in carriera in Moto 2.

Il riminese dell’Italtrans Racing Team, al primo anno nella categoria, ha concluso il Gran Premio di Repubblica Ceca in terza posizione al termine di una gara appassionante vinta dal leader del Mondiale Alex Marquez (E 0,0 Marc VDS Racing).

Diciottesimo al termine delle qualifiche, il 22enne romagnolo ha saputo gestire al meglio le proprie gomme, riuscendo così a recuperare numerose posizioni sino a giungere a ridosso dei migliori.

In grado di sorpassare Luca Marini (Sky Racing Team VR46), il portacolori della formazione di Calcinate ha saputo prima chiudere il gap che lo separava da Jorge Navarro (HDR Heidrun Speed Up), per poi superarlo all’ultimo giro e completare così una rimonta entusiasmante.

In casa Italtrans da segnalare infine anche il quattordicesimo posto del 22enne di Selvino Andrea Locatelli, mentre Enea Bastianini occupa ora la nona posizione in classifica generale.

Foto profilo Twitter di Enea Bastianini