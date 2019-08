“Mother’s day” o lo speciale su Rosa e Olindo? La tv del 5 agosto

Per la prima serata in tv, lunedì 5 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Mother’s day”, con Julia Roberts, Jennifer Aniston e Kate Hudson.

Madri e padri s’incontrano nel giorno della festa della mamma: la conduttrice tv Miranda (Hulia Roberts), la madre divorziata Sandy, il vedono e padre Bradley; dovranno affrontare non poche difficoltà.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii five-0”, con Meaghan Rath. Andranno in onda tre episodi intitolati “Attraversando il ponte”, “Caccia al tesoro” e “Il ragionevole dubbio”. Nel primo, McGarret e Danny indagano su uno strano duplice omicidio. Nel secondo, Tani e Junior lavorano sotto copertura per indagare sull’omicidio del preside di una scuola. Nel terzo, Steve chiede a un amico di difendere in tribunale un collaboratore della squadra.

Su Italia 1 alle 21.20 ci sarà lo speciale “Le Iene presentano: Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo?“. Per il ciclo di “Le Iene” dedicato ai più clamorosi casi di cronaca nera, viene riproposto lo speciale di Antonino Monteleone già andato in onda il 20 gennaio 2019, dedicato alla strage di Erba (Como), avvenuta l’11 dicembre 2006. Per il massacro, con quattro vittime, sono stati condannati all’ergastolo i coniugi Olindo Romano e Angela Rosa Bazzi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Identità”, con John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet e Taylor Vince; su Rete4 alle 21.25 “Dante’s Peak – La furia della montagna”; su Canale5 alle 21.20 “Femmine contro maschi”, con Fabio De Luigi, Claudio Bisio e Nancy Brilli; su La7 alle 21.15 “Operazione sottoveste”, con Cary Grant; e su Tv8 alle 21.30 “Agente 007 – Una cascata di diamanti”, con Sean Connery.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Planet of apes – Il pianeta delle scimmie”, con Mark Wahlberg; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Ruth & Alex – L’amore cerca casa”, con Morgan Freeman; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: l’amore della sua vita”, con Jessica Boehers; su Iris alle 21 “Ricchi ricchissimi praticamente in mutande”, con Edwige Fenech e Pippo Franco.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Abbandonata dal mondo” e “Il biglietto vincente”. Nel primo, Joséphine ha l’incarico di vegliare su Genevieve Beaumont, una senzatetto che, per drammatiche vicende ha perso tutto e a cui la stessa famiglia ha voltato le spalle. Nel secondo, Joséphine ha il compito di dare una mano ad Antoine, un giovane che, vincendo una grossa somma alla lotteria, ha attirato l’attenzione di molte persone che non hanno buone intenzioni.

Da segnalare, infine, su Canale Nove alle 21.25 il documentario “Big cats: felini XXL”; su Rai5 alle 21.15 “Stars of the Silver Screen: J. Nicholson”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite: e poi” e su Italia2 alle 21.15 il cartoon “Lupin III – Ritorno alle origini”.