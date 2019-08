Ma davvero la colpa è di alcol e droga?

Una giovane vita che si spegne, quella di Luca, 21enne, un’altra attaccata a un filo sottilissimo, quella di Matteo, 18enne nonché mio coetaneo, e un’ultima, al momento, accusata di omicidio e di omissione di soccorso.

Questa è la tragica sintesi di quanto avvenuto tra sabato 3 e domenica 4 agosto all’esterno del Setai, uno dei club più noti della bergamasca, in una notte che per molti, ma purtroppo non per tutti, ha significato divertimento, spensieratezza, musica ad alto volume e drink annacquati.

Nelle ultime ore i commenti sulla vicenda si sono sprecati e ovviamente, oltre ad una folta schiera di persone che hanno manifestato vicinanza e profondo cordoglio per la situazione tragica, non sono mancati coloro che, purtroppo, scrivono senza pensare, che non hanno mai sbagliato in vita loro, che in quella situazione avrebbero agito in modo integerrimo e con decisione, ma soprattutto che “era meglio prima” e sono saggi, al contrario di questi giovani drogati e superficiali. Si parte da chi sputa sentenze e condanne a morte senza avere la minima idea di cosa, ma soprattutto come, sia successo, chi si scaglia contro le famiglie dei ragazzi non mostrando il ben che minimo rispetto verso chi sta vivendo la peggior tragedia che si possa vivere e chi, nel modo più becero possibile, coglie la palla al balzo per attaccare luoghi di svago come le discoteche, rifacendosi ai tipici assiomi del “lì sono tutti criminali” o “andrebbero chiusi quei postacci”.

Ancora una volta una notizia che poteva, e anzi doveva, essere accolta con profondo silenzio e rispetto, è diventata teatro di pessime considerazioni e di giudizi superflui e superficiali confluendo nel sempreverde ed aprioristico “i giovani di oggi non sanno proprio stare al mondo”.

Ciò che è avvento è terribile e struggente non solo per il fatto in sé, ma anche perché, com’è successo a Luca e Matteo, poteva capitare a Marco, Guido, Sergio, Chiara, Federica, Tizio, Caio e via dicendo, ragazzi qualunque la cui unica colpa era voler passare una serata divertendosi con i propri amici lontano dai genitori, dallo studio e da casa, quella stessa casa a cui però ora qualcuno non tornerà mai più per via, forse, di un litigio.

Tragedie di tale portata, più che a cieche e folli sfuriate verso la peggio gioventù e sui club, luoghi sì pericolosi ma che non possono fungere da parafulmine per problemi ben più gravi, dovrebbero portarci a riflettere, in silenzio e col Wi-Fi spento, in merito a quanta colpa abbia ognuno di noi, al futuro prossimo che stiamo lasciando in eredità ai nostri figli, e soprattutto all’odio e alla misantropia che ormai governa la nostra società, in cui chiunque è in diritto di giudicare gli altri e di imporsi su di loro, senza cognizione di causa o pietà.

Magari se mostrassimo tutti un po’ più di rispetto verso l’altro, soprattutto se più debole ed inesperto, se ci sforzassimo di capire i veri problemi dei ragazzi senza limitarci al banale sillogismo “tutti i giovani sono drogati, Guido è giovane, Guido è drogato”, se approfondissimo veramente i fatti di cronaca senza fermarci al rapido insulto sul post in bacheca per poi scorrere la homepage, passando al prossimo, per poi farlo ancora ed ancora capiremmo che, forse, il problema non è la discoteca o la musica alta, ma l’ambiente tossico che, piano piano, sta avvelenando la nostra vita scaturendo, talvolta, in episodi di irreale e assurda violenza.

O forse è meglio continuare ad incolpare la droga nei bicchieri?