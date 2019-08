Lovere esulta, 600mila euro per il dissesto a Trello: a breve l’appalto dei lavori

Dalla seduta del 31 luglio in Regione Lombardia una buona notizia per il Comune di Lovere: il Pirellone, recependo la validità del progetto e delle istanze presentate lo scorso dicembre dall’amministrazione, ha provveduto allo stanziamento a fondo perduto di 600mila euro per fronteggiare il dissesto idrogeologico della zona Trello.

A breve l’amministrazione guidata da Alex Pennacchio procederà a predisporre la gara d’appalto per l’affidamento dei lavoro del secondo lotto, che prevede la realizzazione di briglie sotterranee in grado di rallentare la forza erosiva dell’acqua, modificandone nel contempo le caratteristiche chimiche che causano la corrosione del sottosuolo gessoso.

Un intervento che andrà a integrare il lavoro fatto finora dall’Amministrazione comunale per garantire la messa in sicurezza dell’area, portando a un ulteriore rinforzo del delicato equilibrio del sottosuolo.

Nel contempo proseguono i contatti diretti con il Ministero dell’Ambiente per ottenere la concessione del finanziamento richiesto di 1.924.000 euro destinato alle opere di consolidamento di Cornasola e Viale Dante.