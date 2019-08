In prova ai servizi sociali, su Facebook insulta poliziotto morto: 43enne in carcere

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione Treviglio, hanno arrestato un italiano 43enne, D.G., pregiudicato, in esecuzione a un’Ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Brescia. La misura coercitiva è stata disposta in aggravamento a quella dell’Affidamento in Prova al Servizio Sociale disposta nel mese di ottobre 2018 dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

L’arrestato si era recato a svolgere un’attività lavorativa per la quale non era stato ancora autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza, violazione prontamente segnalata dai Carabinieri di Treviglio.

Altra grave condotta commessa dall’arrestato riguarda la pubblicazione di un commento offensivo nei confronti di un poliziotto deceduto. Quest’ultima condotta risale allo scorso mese di luglio: sulla piattaforma social di un quotidiano nazionale è stato pubblicato l’articolo: “Milano, agente della Digos muore in un incidente: la sua moto colpita da un’auto”; Il commento dell’arrestato fu “uno di meno”.

Considerate la gravità di tali condotte, il Magistrato di Sorveglianza di Brescia ha sospeso immediatamente la misura alternativa, disponendo la custodia cautelare in carcere.