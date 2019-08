Egonu schiaccia l’Olanda: le ragazze del volley volano alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Il Giappone porta bene alle azzurre del volley: dopo l’argento mondiale che ha emozionato tutti lo scorso anno, le ragazze di Mazzanti schiantano l’Olanda e staccano il pass per l’Olimpiade che il prossimo anno si disputerà nella capitale nipponica.

Un 3-0 senza storia, con una Paola Egonu in condizione atletica e mentale straordinaria: la schiacciatrice di Conegliano ha messo a terra 27 palloni, 12 solo nel primo set quando le olandesi sembravano convinte di portarsi a casa la prima frazione.

Sulle ali dell’entusiasmo le azzurre dominano il secondo parziale, anche quando il tecnico Mazzanti è costretto a rinunciare a Lucia Bosetti per una botta alla spalla (fino a quel momento meglio in difesa che in attacco) e a mandare nella mischia la giovane Elena Pietrini.

Trascinata dal PalaCatania, l’Italvolley chiude in bellezza con l’ace di una superlativa Folie e tra il boato del pubblico: è la sesta Olimpiade consecutiva per le ragazze della pallavolo che dopo l’argento Mondiale hanno tutte le carte in regola e la carica per giocarsi qualcosa di importante.

Italia-Olanda 3-0 (25-23, 25-17, 25-22)