57 anni senza Marilyn Monroe, intramontabile icona di sensualità e bellezza

Il tempo passa ma quel biondo è intramontabile. È proprio il caso di dirlo parlando della bellissima Marilyn Monroe, icona immortale di sensualità e femminilità.

Oggi ricorre il suo anniversario di morte: esattamente 57 anni fa, il 5 agosto 1962, Hollywood, gli Stati Uniti e il mondo intero persero la diva per eccellenza. Dotata di un fascino senza tempo, è stata la prima vera sex symbol, una delle donne più amate della sua epoca, un mito che è rimasto inalterato nonostante il trascorrere dei decenni.

Norma Jeane Mortenson Baker (questo il suo vero nome), nata a Los Angeles il 1º giugno 1926, ha avuto una fulgida quanto breve carriera di attrice. Modella e cantante. Tra i film a cui ha preso parte spiccano “Eva contro Eva” (1950), “Gli uomini preferiscono le bionde” (1953), “Come sposare un milionario” (1953), “La magnifica preda” (1954), “Quando la moglie è in vacanza” (1955), “Fermata d’autobus” (1956), “Il principe e la ballerina” (1957) e “A qualcuno piace caldo” (1959), per il quale vinse il Golden Globe come migliore attrice. Molti ricordano, inoltre, ricordano il suo intervento canoro alla festa per il compleanno del presidente John Fitzgerald Kennedy, dove cantò “Happy Birthday, Mr. President“.

Il suo corpo è stato trovato senza vita nella notte fra il 4 e il 5 agosto 1962 in una stanza del suo appartamento a Brentwood, in California. Secondo l’autopsia la causa della morte è stata un’overdose di barbiturici. Un alone di mistero rimasto irrisolto avvolge la sua scomparsa: se n’è andata all’età di 36 anni, nel pieno della sua carriera e del suo successo. Per Marylin, che era visibilmente sempre più fragile e intrattabile anche a causa dell’abuso di alcol e tranquillanti, si parlò dunque di suicidio, ma fin da subito furono sollevati anche sospetti di omicidio.

Quel che è certo è che la sua stella non ha mai smesso di brillare. Nella cultura popolare, oltre che nell’immaginario collettivo, la sua immagine è stata, è e sarà fonte di ispirazione per molte opere cinematografiche, artistiche e musicali. Tra i numerosi artisti che hanno utilizzato il suo volto o il suo corpo ci sono Andy Warhol (Twenty-five Colored Marilyns), Christo (Wrapped Magazine Marilyn), Salvador Dalí (Mao Monroe), Willem de Kooning (Marilyn Monroe), Richard Hamilton (My Marilyn), Mimmo Rotella Marilyn Monroe, Wolf Vostell Marilyn Monroe,[251] Mel Ramos Peek-a-boo Marilyn, Keith Haring (Marilyn Monroe),[252] Gottfried Helnwein (Boulevard of Broken Dreams e Marilyn), Robert Indiana (The Metamorphosis of Norma Jean, Marilyn, Marilyn e Sunburst Marilyn), David LaChapelle (Amanda Lepore as Andy Warhol’s Marilyn), James Rosenquist (Marilyn Monroe I) e Andy Warhol (Marilyn Diptych).

In campo musicale, vi sono numerosi brani che trattano di lei, come The Jean Genie di David Bowie, Photograph dei Def Leppard, Candle in the Wind di Elton John, The Second Time Around di Sammy Cahn, Captain Crash & the Beauty Queen From Mars dei Bon Jovi, Tabloid Junkie di Michael Jackson, Hollywood di Jay-Z, We Didn’t Start the Fire di Billy Joel, I’m Gonna be Alright di Jennifer Lopez, Vogue di Madonna, Who Killed Marilyn? dei The Misfits, The Actor di Robbie Williams, She Takes Her Clothes Off degli Stereophonics, Celluloid Heroes dei The Kinks, State of Dreaming di Marina and the Diamonds, The Lady is a Vamp delle Spice Girls, Jitterbug Boy e A Sweet Little Bullet From a Pretty Blue Gun di Tom Waits,Marilyn Monroe di Nicki Minaj anche Katy Perry la cita in Hey Hey Hey traccia contenente nel suo album Witness.

Sono numerose le attrici e le cantanti che hanno posato per riviste e pubblicità imitandola, come Drew Barrymore, Cindy Crawford, Heather Locklear, Daryl Hannah, Paris Hilton, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Lindsay Lohan, Anna Nicole Smith, Britney Spears, e Madonna, che nel videoclip di Material Girl rende omaggio al mito di Marilyn, reinterpretando la famosa scena del film Gli uomini preferiscono le bionde in cui l’attrice interpreta “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”.

Ancora oggi, e probabilmente per sempre, la sua leggenda proseguirà: Marilyn è entrata nel cuore del grande pubblico con quella sua “leggerezza” così attraente e fresca, ma anche così fragile e complessa. Tutte queste caratteristiche arricchiscono e perpetuano il suo fascino continuando a renderla una star perennemente luminosa.