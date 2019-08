Women’s Series, a Voiron terzo posto per l’Italia di Marcella Filippi

Si è interrotto in semifinale il percorso della Nazionale Italiana femminile nella tappa di Voiron della FIBA 3×3 Women’s Series.

La formazione tricolore, capitanata dalla bergamasca Marcella Filippi, è state infatti sconfitte per 21-9 dalla Francia, un risultato che ha permesso alle azzurre di conquistare il terzo posto conclusivo.

Giunte in cittadina d’oltralpe soltanto in tre a causa di alcuni infortuni, le ragazze si sono mostrate combattive sin dalla fase a gironi che le ha viste battere all’esordio la Mongolia per 22-4 e ottenere il pass per il turno successivo contro gli Stati Uniti per 20-18 dopo la battuta d’arresto con la Cina.

In grado di superare con autorevolezza la Romania per 21-14, Filippi e compagne si sono dovute arrendere alle padroni di casa che, grazie a una difesa solida, hanno saputo fermare il rientro del terzetto guidato da Angela Adamoli.

In attesa del prossimo appuntamento in programma a Bucarest nel secondo weekend di agosto, l’Italia sale al quarto posto in classifica generale appaiata alla Cina.