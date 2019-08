Spray al peperoncino in discoteca: ad aprile la banda era in Bergamasca

Il caso più eclatante è quello dello scorso 8 dicembre a Corinaldo (Ancona) quando, all’interno della discoteca Lanterna Azzurra, morirono cinque giovani tra i 14 e i 16 anni e una donna di 39: i feriti furono 197.

Per quell’episodio sono finite in manette sette giovani, residenti in provincia di Modena, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti con strappo e rapine: per sei di loro anche l’accusa di omicidio preterintenzionale e lesioni personali.

L’8 dicembre, durante il concerto di Sfera Ebbasta, la banda aveva spruzzato spray al peperoncino per creare il caos e derubare gli altri occupanti del locale.

Ma nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Ancona viene ricostruita tutta l’attività dei ragazzi, in grado di ricavare 15mila euro al mese dai furti.

Un’ordinanza che diventa una vera e propria cronistoria dei viaggi a scopo criminale della banda, tutti nel Centro Nord.

Un tour che tra le numerose tappe ne ha viste due anche in provincia di Bergamo: secondo gli inquirenti sono state entrambe ad aprile, la prima al Setai di Orio al Serio tra il 5 e il 6, l’altra il 24 al Bolgia di Osio Sopra.

Non è ancora noto se in quelle circostanze il gruppo criminale abbia portato a termine i furti ma la loro presenza è stata accertata dal monitoraggio di gps dell’assicurazione, telepass, celle telefoniche e intercettazioni ambientali.