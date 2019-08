Schianto auto-moto in via Bergamo: gravissimo un 48enne a Palosco

Gravissimo incidente nella serata di domenica 4 agosto a Palosco: in uno scontro tra un’auto e una moto è rimasto ferito in modo serio un 48enne.

L’incidente poco prima delle 19.30 in via Bergamo: ancora da chiarire la dinamica, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Treviglio giunti sul posto per i rilievi del caso.

In pochi minuti sono arrivati anche i medici della Croce Rossa di Palosco che hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente al ferito.

Seguono aggiornamenti.