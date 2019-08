Orio al Serio, auto contro moto nella notte: grave un 21enne

Ancora non si conoscono i dettagli dell’incidente avvenuto alle 4.15 di domenica 4 agosto in via Portico 21, vicino alla discoteca Setai, ad Orio al Serio.

Secondo le prime informazione un’auto e una moto si sono scontrare e un giovane di 21 anni è in condizioni gravi. Critiche anche le condizioni dell’altro ragazzo che ha 18 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche in codice rosso, il codice che indica la gravità dei soggetti coinvolti secondo l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza.

I due sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in condizioni critiche.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia delle forze dell’ordine per i rilievi di Legge.