Le cornici della Imex di Lenna in mostra alla Biennale di Venezia

Lo scrittore inglese Gilbert Chesterton sosteneva che “l’arte consiste in limitazione. La parte più bella di ogni dipinto è la cornice”. Lo sa bene la Imex di Lenna presente con le sue cornici alla prossima Mostra del cinema di Venezia.

Per la raccolta fotografica intitolata “Ritratti (opere uniche). 300 Polaroid Giganti raccontano i protagonisti della Biennale Cinema dal 1996 al 2004”, organizzata da La Biennale di Venezia in collaborazione con l’agenzia Photomovie, a margine della 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, sono state scelte le cornici dell’azienda bergamasca.

Azienda familiare, la Imex, nata nel 1940 a Piazza Brembana da un’azienda che produceva mobili e serramenti, si è specializzata nel 1975 nel settore delle aste per cornici, trasferendosi a Lenna. Grazie all’intuito dell’attuale presidente, Mauro Ghidini, oggi è un vero e proprio punto d’eccellenza per la lavorazione del legno e per la produzione di aste per cornici.

Una delle foto della mostra, con Michelle Pfeiffer

La mostra raccoglie 300 fotografie uniche, scattate con la Giant Camera: una macchina fotografica istantanea progettata da Polaroid in pochissimi esemplari, che realizza fotografie in formato maxi il cui negativo, dopo lo sviluppo, si distrugge, lasciando solo positivi unici, non riproducibili.

Immortalati sono i vincitori dei Leoni d’Oro, i componenti delle giurie, i maestri del cinema italiano e le star di livello internazionale che hanno sfilato sul red carpet: protagonisti delle varie edizioni della Mostra del Cinema di Venezia dal 1996 al 2004.

Imex ha sposato questo progetto come occasione unica per avvicinare il settore industriale a quello artistico, e per dimostrare quanto una cornice sia un elemento di estrema importanza per veicolare il messaggio dell’opera d’arte verso l’occhio del pubblico.

Oggi a guidare la Imex, oltre a Mauro Ghidini, ci sono le figlie Giulia e Francesca.

A Lenna, distribuiti nello spazio di diecimila metri quadri coperti c’è la progettazione, la produzione, il magazzino, le spedizioni, il reparto commerciale e amministrativo, per realizzare in un anno 18 milioni di metri di aste per cornici. La Imex realizza un fatturato pari a otto milioni di euro, trainato dal 93% di export che tocca 40 paesi nel mondo.

Mauro Ghidini con le figlie Giulia e Francesca

“La Imex – sottolinea l’azienda – è stata scelta per arricchire ognuno di questi ritratti unici di una cornice che possa rappresentare un vero e proprio elemento artistico in grado di partecipare alla comunicazione, arricchendola con gusto e stile”.

La mostra si terrà presso l’Hotel des Bains, Lido di Venezia, dal 26 agosto al 7 settembre 2019.