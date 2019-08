La piccola Giulia da Sorisole: in vacanza in Sardegna pulisce la spiaggia

Un gesto che vale più di mille parole o proclami in favore dell’ambiente: la piccola Giulia, 9 anni (col cappellino nella foto), durante le sue vacanze al mare in Sardegna ha deciso di dare il suo contributo per la salvaguardia del pianeta.

Così insieme a due amichetti, Nicolas e Angelica, si è armata di un sacco della spazzatura e tanta pazienza e ha deciso di ripulire una duna: “Invece di portare via dalla spiaggia, sassi, conchiglie e sabbia, hanno ripulito una duna a Lu Litarroni (Aglientu) dalla plastica e dalle schifezze che buttiamo in mare e abbandoniamo per il pianeta – li hanno celebrati dal Lido Dog Beach – grazie ragazzi!! We love you”.

(foto Lido Dog Beach Aglientu)