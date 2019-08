La pallavolo o Hudosn & Rex? La tv del 4 agosto

Per la prima serata in tv, domenica 4 agosto RaiDue alle 21.05 trasmetterà la partita di pallavolo femminile tra Italia e Olanda, ultimo incontro del girone di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Su RaiTre alle 21.20 andranno in onda il primo e il secondo dei sedici episodi del telefilm “Hudson & Rex”, con John Reardon. Il primo è intitolato “La caccia”: mentre Charlie porta a correre Rex, assiste al rapimento di una ragazza. Grazie alle telecamere di servizio è possibile scoprire il furgone servito per il rapimento. Il secondo, dal titolo “Un caso intricato”: un giovane con il volto mascherato precipita da un palazzo.

Su La7 alle 21.15 ci sarà “Speciale Atlantide – Storie di uomini e di mondi”, condotto da Andrea Purgatori dal titolo “La favola di Evita e l’illusione populista”. La prima puntata della nuova edizione di “Atlantide” è dedicata a Evita Peron, che ancora oggi è una figura mitica in Argentina. Di umili origini, si affermò come attrice e nel 1945 sposò Juan Domingo Peron che l’anno successivo fu eletto presidente. Al suo fianco diventò popolarissima. Morì a soli 33 anni, per un male incurabile.

Rete4 alle 21.25 riproporrà “Maurizio Costanzo show”, condotto da Maurizio Costanzo.

Tv8 alle 21.30 andrà in onda “Italia’s got talent – The best of”.

Su Canale Nove alle 21.25 si potrà vedere “Little Big Italy”. Francesco Panella, ristoratore romano, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani (New York, San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Siviglia…). In ogni puntata visiterà 3 ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy: chi vincerà?

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.25 c’è “Purchè finisca bene – Mia moglie, mia figlia, due bebè”, con Neri Marcorè e Serena Autieri; su Canale5 alle 21.20 “Florence”, con Meryl Streep; e su Italia1 alle 21.20 “Daddy’s home”, con Will Ferrell.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Retreat – Nessuna via di fuga”, con Jamie Bell; su La5 alle 21.10 “5 anni di fidanzamento”, con Jason Segel; e su Iris alle 21 “False verità”, con Kevin Bacon.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Un giorno nella natura selvaggia”. Un viaggio di 24 ore attraverso le giungle del mondo, dove ogni animale si è evoluto diversamente per sopravvivere nell’habitat più vario del nostro pianeta. È l’ultimo episodio della serie “Un giorno nella natura selvaggia”. Le giungle sono gli habitat più ricchi e diversificati del pianeta. Coprono appena il 6% della superficie terrestre, eppure ospitano oltre la metà delle piante e degli animali del mondo. In questi habitat ultra-trafficati, gli animali sopravvivono in costante “corsia di sorpasso”. L’episodio incontra queste creature nei diversi momenti di una giornata nella giungla; mentre il sole sorge, le maree si alzano e si abbassano nelle mangrovie e le tempeste tropicali si infrangono nella fitta giungla. Quando la giornata volge al termine, non tutto è tranquillo: un cast di “assassini notturni” si anima, dalla raganella dagli occhi rossi che salta sulla preda alla mantide religiosa mimetizzata. Dalle prime ore del mattino fino a notte, ogni ora nella giungla è piena di azione.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Chandra Wilson. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Il tempo si ferma”, “Tu sei la mia casa”, “Mazzate” e “A testa alta”. Nel primo, con il crollo di una galleria, in ospedale arrivano molte vittime. Nel secondo, Alex chiede a Jo se Meredith e i bambini possono vivere con loro. Nel terzo, il primo giorno della Bailey come primario di chirurgia si rivelerà alquanto faticoso. Nel quarto, Meredith viene nominata Primario di chirurgia generale.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.15 la fiction “American crime story: l’assassinio di Gianni Versace”, con Edgar Ramirez, Darren Criss, Ricky Martin e Penélope Cruz; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Tu si que vales”; su Real Time alle 20.25 il reality “90 giorni per innamorarsi: e poi…”; e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “The Big Bang Theory”.