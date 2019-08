Marco Bianchini, meteorologo del Centro Meteorologico Lombardo, cura le previsioni meteo della Lombardia.

Nella giornata odierna e fino alla giornata di martedì 6 un campo di alta pressione abbraccia il nostro territorio regionale garantendo cosi giornate calde e generalmente soleggiate specie in pianura.

Domenica 4 agosto 2019

Tempo Previsto: cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Qualche innocuo cumulo ad evoluzione diurna sui rilievi.

Temperature: minime in pianura comprese tra 17/20°C. Valori leggermente superiori nelle aree urbanizzate e in particolare sul milanese. Massime in pianura comprese tra 29/32°C.

Venti: in pianura deboli orientali o sud orientali. In montagna a 1500m generalmente deboli meridionali.

Lunedì 5 agosto 2019

Tempo Previsto: cieli generalmente sereni con solo locali e momentanee velature di passaggio. Nel pomeriggio e in serata sviluppo di cumuli sulle Alpi con possibilità di qualche breve e isolato rovescio tra l’alta Valtellina, il livignasco e il bormiese.

Temperature: minime in pianura comprese tra 19/21°C. Valori leggermente superiori nelle aree urbanizzate e in particolare sul milanese. Massime in pianura comprese tra 30/34°C.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile. In montagna a 1500m deboli generalmente sud occidentali.

Martedì 6 agosto 2019

Tempo Previsto: cieli sereni o poco nuvolosi ovunque al mattino. Dal pomeriggio sviluppo di nuvolosità a tratti intensa su Alpi e Prealpi con qualche rovescio o temporale sparso. Maggior nuvolosità anche in pianura tra tardo pomeriggio e sera.

Temperature: minime in pianura comprese tra 21/22°C, con punte fino a 24°C sul milanese. Massime in pianura comprese tra 31/34°C.

Venti: in pianura deboli generalmente sud occidentali. In montagna a 1500m deboli sud occidentali.