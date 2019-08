Funicolare di San Pellegrino: verso la riapertura dopo 30 anni

Continuano le operazioni per il ripristino della funicolare a San Pellegrino. In questi giorni la ditta Leitner di Bolzano, che si è occupata del rinnovamento della struttura, sta effettuando i collaudi. Mancherà poi un ulteriore collaudo esterno, dopo il quale la funicolare potrà essere riaperta. “Non si hanno ancora certezze sulle tempistiche, ma speriamo di aver concluso le necessarie verifiche sulla struttura entro la fine di settembre” – ha spiegato Vittorio Milesi, sindaco di San Pellegrino.

Mancano i collaudi, ma la funicolare, che dal centro del paese porta alla località Vetta, è pronta per la riapertura. Grazie ad un finanziamento di 5 milioni da Regione Lombardia, infatti, la struttura è stata dotata di nuove carrozze e rotaie, oltre che di un impianto di videosorveglianza e illuminazione, senza contare la riqualifica delle due stazioni di partenza e arrivo.

Continua poi il progetto per il rinnovo del parco della Vetta, che verrà realizzato a lato della scalinata, nell’area verde, verso il sentiero che conduce a Sussia. Un progetto che prevede percorsi pedonali, un anfiteatro e spazi per ospitare gli eventi. Verrà aggiunto poi un punto di ristoro per gli abitanti e i turisti, grazie alla nuova gestione dell’ex albergo Vetta da parte del Gruppo Zani. Diversi progetti in corso di realizzazione, che puntano a donare nuovo risalto ad una delle località da sempre più in vista di San Pellegrino e ad un impianto dalla storia centenaria.