Campionati Italiani Giovanili, argento conclusivo per Vanni e Minoia

Si sono chiusi nel migliore dei modi i Campionati Italiani Giovanili di ciclismo su pista per il Velo Club Sarnico.

A salire sul podio di San Francesco al Campo sono stati ancora una volta Michael Vanni e Sebastiano Minoia che hanno concluso la competizione tricolore con l’argento nella madison allievi.

Già protagonisti nell’inseguimento a squadre e nell’omnium, la coppia del team bergamasco non si è arresa alle fatiche accumulate nei giorni precedenti e ha terminato l’ultima prova alle spalle soltanto di Edoardo Zamperini e Andrea Piolato (Veneto).

Capaci di recuperare dopo l’attacco del duo veneto e di quello dell’Emilia Romagna, Vanni e Minoia si sono messi in luce nelle ultime volate, cogliendo così i punti necessari per ottenere la piazza d’onore.

In campo femminile terzo posto per Stella Greco (Valcar- Cylance Cycling) che, in compagnia di Valentina Basilico (Sc Cesano Maderno) ha condotto la Lombardia al bronzo alle spalle del Piemonte e dell’Emilia Romagna.