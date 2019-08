Campionati Italiani di categoria, titolo per Francesca Fangio nei 200 metri rana

Successo convincente per Francesca Fangio ai Campionati Italiani di categoria in corso allo Stadio del Nuoto di Roma.

La 23enne livornese, residente da alcuni anni a Treviglio, ha conquistato nel pomeriggio di sabato 3 agosto il titolo nei 200 metri rana, riscattando il quarto posto ottenuto nei 100.

Velocissima già in batteria, la portacolori dell’In Sport Rane Rosse si è dimostrata nella sfida conclusiva solida, fermando il cronometro in 2’26”24, distanziando di quasi quattro secondi Manuela Mendolicchio (CUS Bari) e la compagna di squadra Lisa Angiolini.

In campo maschile appuntamento con la vittoria rimandato per Davide Nardini (Genova Nuoto My Sport) che ha chiuso in seconda posizione sia la prova dei 50 metri dorso cadetti che quella dei 100 stile libero

Reduce dal bronzo alle Universiadi, il 20enne di Foresto Sparso ha concluso le gare rispettivamente alle spalle di Matteo Brunella (Aurelia Nuoto) e di Devid Zorzetto (Tiro a Volo Nuoto), prestazione quest’ultima che ha permesso al bergamasco di abbassare di 12 centesimi il record stagionale sulla distanza.

In conclusione da segnalare anche il quarto posto di Ambra Serena Valli (Sport Time-Alzano Lombardo) nei 50 metri dorso juniores, mentre Sara Ongaro (In Sport Rane Rosse) si è classificata ottava nei 200 metri stile libero.