Attraverso le Mura, successo e record per Sara Dossena

Primo test vincente per Sara Dossena che nella serata di sabato 3 agosto ha conquistato la nona edizione dell’ “Attraverso le Mura”.

La 34enne di Clusone, al rientro da una tre settimane di raduno in quota a Livigno, ha tagliato il traguardo di Massa in solitaria davanti la ruandese Clementine Mukandanga (Runner Team 99) e la spagnola Marta Esteban.

In grado di completare gli 8,2 chilometri del tracciato in 26’40”, la portacolori della Laguna Racing ha realizzato il nuovo record della competizione, un risultato che fa ben sperare in vista della Corrida di San Lorenzo in programma domenica 4 agosto.

Giù dal podio l’altra azzurra Fatna Maraoui (Esercito), mentre in campo maschile da segnalare il successo del livornese Lorenzo Dini (Fiamme Gialle) davanti al keniano James Kibet e al ruandese Jean Marie Vianney Niyomukiza.

Foto organizzatori