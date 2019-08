Scontro auto-moto a Gazzaniga: gravemente ferito un 41enne

È rimasto ferito in modo grave un 41enne che sabato 3 agosto, poco prima delle 12, si è scontrato a bordo della sua moto con un’auto a Gazzaniga, in via Salici.

Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente.

Le condizioni dell’uomo sono parse subito molto gravi e sul posto sono arrivati poco dopo i sanitari del 118 con una Croce Verde di Colzate e un’automedica. Il 41enne è stato portato – in codice rosso – al Papa Giovanni di Bergamo: è grave.

Coinvolta nello schianto anche una donna, di cui ancora non si conosce l’età. Per lei solo un grande spavento e qualche lieve ferita.

Sul posto anche i carabinieri di Clusone.