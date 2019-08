RaiUno omaggia “le signore della canzone”: la tv del 3 agosto

Per la prima serata in tv, sabato 3 agosto su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Techetechetè Superstar Note di donna – Le signore della canzone”.

Puntata dedicata a quasi settant’anni di voci di interpreti femminili di canzoni. Dal 1951 con il primo festival di Sanremo, vinto da Nilla Pizzi a Mina, Milva, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni. E poi ancora Caterina Caselli, Patty Pravo, Dalida e tante altre fino a Emma e Arisa. A seguire alle 22.30 il film “Dalida”, con Sveva Alviti e Riccardo Scamarcio. Il racconto dello straordinario percorso musicale e dei tragici drammi della celebre cantante Dalida. In grado di vendere oltre 170 milioni di dischi, Dalida va incontro a una caotica vita privata che la porta al suicidio il 3 maggio 1987, all’età di 54 anni.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con la partita di pallavolo femminile Belgio-Italia. Per il girone di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia gioca con il Belgio, domani affronterà l’Olanda.

Rete4 alle 21.25 trasmetterà la soap “Una vita”, con Marc Parejo. Dopo aver saputo che la cecità di Arturo non è temporanea, Agustina è molto preoccupata. Arturo, depresso, va da Felipe e gli chiede di sistemare la sua documentazione testamentaria, poi fa ritorno a casa, prende una pistola dal cassetto e sembra determinato a farla finita. Diego riceve una lettera da compaesani del dottor Pallero, che affermano che ha acquistato un anello di fidanzamento. La sua promessa sposa, Isabel, dice che il medico è scomparso ormai da un mese.

Canale5 alle 21.20 riproporrà il varietà “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con il telefilm “Professor T”, con Koen De Bouw. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Diamanti”, “Madri autoritarie”, “Il secondo oratore” e “La scelta”. Nel primo, Jasper Teerlinck, noto criminologo, indaga su un furto di diamanti. Nel secondo, Jasper indaga su un insolito incidente stradale. Nel terzo, durante un congresso di criminologi all’università di Anversa, un uomo viene trovato senza vita. Nel quarto, Annelies è costretta a prendere la decisione più difficile della sua vita.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Il segreto”, con Vanessa Redgrave. Alle 23.40 “Amore criminale” con Veronica Pivetti; su Italia1 alle 21.20 “Ritorno al futuro – Parte II”, con Michael J. Fox; su Tv8 alle 21.30 “Premonition”; e su Canale Nove alle 21.25 “Presa mortale”, con John Cena.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Kickboxer: retaliation”, con Jean-Claude Van Damme; su La7D alle 21.30 “Insieme per caso”, con Kathy Bates; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Scandalosa Gilda”, con Monica Guerritore; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Sulla via del tramonto”, con Florentine Lahme; e su Iris alle 21 “L’ultima missione”, con Daniel Auteuil.

Spazio alla lirica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena l’opera “Cavalleria rusticana”. Dal cuore di Matera, capitale europea della cultura 2019, il Teatro San Carlo di Napoli presenta, in una grande diretta europea,Cavalleria rusticana di Mascagni per la direzione del Maestro Valcuha. Nel ruolo di Santuzza e Turiddu, due grandi voci del panorama lirico italiano, Veronica Simeoni e Roberto Aronica.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la fiction “Anni 50”, con Ezio Greggio, Cristiana Capotondi e Antonello Fassari; su Real Time alle 21.30 il reality “Vite al limite” e su Italia2 alle 21.15 la replica del varietà “Colorado”, con Belen Rodriguez e Paolo Ruffini.