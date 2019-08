Può una serie tv dare lezioni di uguaglianza? “Pose” lo fa. E bene

Voglio parlarvi di una serie che ho iniziato a guardare per puro caso e mai avrei pensato che mi avrebbe fatto emozionare e riflettere così tanto.

Pose è una serie ambientata negli anni 80/90 ideata da Ryan Murphy e visisbile su Netflix, che si focalizza sugli ostacoli e le discriminazioni subite dal mondo gay e transessuale. Racconta le ball culture, una sottocultura della comunità LGBTQ afroamericana e latina che ruota attorno alle cosiddette ball, ovvero competizioni in cui i partecipanti sfilano e ballano con mosse estrose ed enfatizzate, cercando di emulare un’altra identità e un altro stile di vita: quello dei bianchi benestanti, da cui gay e trans sono esclusi.

Io credo che in un mondo dove commenti razzisti e omofobi sono ancora all’ordine del giorno questa seria debba essere vista! Assolutamente!

Premetto che non sono una persona omofoba, mai lo sono stata e mai lo sarò. Ma questa serie è in grado di farti aprire una vera e propria connessione con le sofferenze dei personaggi, interpretati da questi attori straordinari. Si entra in perfetta sintonia con le magiche personalità che appaiono sullo schermo.

Oltre a temi come la discriminazione e/o l’omofobia vengono toccati argomenti anche molto più profondi.

Il tema principale è l’importanza della famiglia. Tra i vari protagonisti non c’è un vero e proprio legame di sangue. Tendenzialmente emerge una figura che si prende carico di chi si trova in difficoltà: chi non ha un tetto sulla testa e/o pratica lavori pericolosi e disonesti. Gli unici miseri lavori che la società permetteva di svolgere a quelle persone definite “diverse”.

Ma in Pose non e così. Non importa chi sei, da dove vieni, qual è il colore della tua pelle o di chi vuoi innamorarti… se hai bisogno di aiuto io ti apro le porte della mia casa. Questa è una lezione che molti genitori dovrebbero imparare. Tante volte di fronte ad un figlio/a omosessuale ci si spaventa e nel peggiore dei casi ci si arrabbia

Come se amare una persona dello stesso sesso o nascere in un corpo che non ci appartiene sia un peccato.

Apriamo gli occhi. Siamo nel 2019 e ancora oggi vengono usati termini come frocio o finocchio. Tutto questo è inconcepibile. Un figlio è sempre un figlio. Un figlio prova sentimenti ed emozioni, ti ama e ti sosterrà sempre indipendentemente da chi deciderà di avere al suo fianco.

Purtroppo i personaggi della serie fanno capire come essere il costante bersaglio di pregiudizi e meschinità sia difficile e spinga necessariamente all’emarginazione . Ma la vera marcia in più di questa serie è il messaggio principale che emana: Imparare a credere in se stessi trovando sempre la forza di seguire il proprio cuore.

Non importa se qualcuno dall’alto ti schiaccerà, ti dirà che non vali niente o nel peggiore dei casi ti definirà come uno scherzo della natura. Tu, volgarmente parlando, alza il dito medio, poi girati dall’altra parte e continua a testa alta per la tua strada. Pose ti fa capire che puoi sognare e puoi realizzare il tuo sogno! Ti spinge a mostrare con orgoglio le tue peculiarità anche indossando cappelli vistosi e lustrini di fronte ad una folla di pari che rinnega la violenza professando l’amore.

Quindi ora vi chiedo: può una serie offrire una lezione di uguaglianza? Certo che sì. Con l’umiltà di ricordare ciò che è stato e per formare quelli che sono e quelli che saranno.

“Ogni essere umano sulla terra ha uguale diritti di soddisfare il proprio potenziale” (Denis Waitley)