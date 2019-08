Nasconde cocaina nella siepe e aggredisce i carabinieri: 25enne arrestato a Sarnico

Nel pomeriggio di venerdì 2 agosto i carabinieri di Sarnico hanno arrestato un uomo 25enne, di origine albanese, che aveva nascosto della cocaina in un cespuglio in prossimità del lungolago.

A insospettire le forze dell’ordine è stato l’atteggiamento del giovane che si trovava all’interno della propria auto, una Toyota Yaris di colore nero, in sosta nel parcheggio della zona residenziale di via Vittorio Veneto.

Alla vista dei militari, il 25enne ha tentato la fuga a piedi, venendo inseguito per circa un centinaio di metri e fermato dopo una breve colluttazione con i militari.

Perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di cinque involucri termosaldati contenenti circa 4 grammi di cocaina (che erano stato nascosti in un vicino cespuglio), di contanti per circa 370 euro in banconote di piccolo taglio e di due schede telefoniche probabilmente – sostengono le forze dell’ordine – utilizzate per l’attività di spaccio.

Al termine delle operazioni per il giovane sono scattate le manette: le accuse sono di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 25enne è stato portato trattenuto nella caserma di Bergamo in attesa di essere giudicato per direttissima.