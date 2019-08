I bergamaschi che insegnano il circo in Malawi: “Aiutate la nostra missione”

L’obiettivo è donare un sorriso ai bimbi meno fortunati. Come? Semplice, insegnando loro magie, giocolerie e acrobazie. In una sola parola, il circo. È quello che venti bergamaschi di Spazio Circo porteranno tra le popolazioni di Balaka, una località dello stato dell’Africa orientale.

La partenza, insieme ai padri Monfortani della cooperativa Andiamo, è in programma a metà agosto. Nel frattempo i volontari stanno organizzando spettacoli per sostenere la loro missione. Come quello in programma alle 18 di sabato 3 agosto a Sorisole.

“Non siamo ancora partiti e già pensiamo al prossimo viaggio tanta è l’attesa, tanto è detonante la potenza di pensieri, immaginazione, sogni – racconta Fausta Sala, una delle componenti del gruppo – . Se fare quello che facciamo ha qualche senso, noi lo troviamo proprio in questa ricerca del bello e dello stupore: lasciarci meravigliare e poi provare a diffondere la meraviglia è il nostro fare. Giocare la vita, in tutte le tonalità che essa assume, è il nostro approccio”.

In cosa consiste il progetto? “Porteremo per venti giorni la scuola di circo nella missione monfortana di Balanka. Speriamo di incontrare tanta gente, bambini, ragazzi, adulti: che vengano dalla raccolta delle foglie di tè, dalla ricerca di residui nella grande discarica, dalle incisioni sull’albero della gomma, dalle taniche di benzina, dall’ospedale; speriamo di incontrare i bimbi di strada addormentati sotto i tavoli dei locali chiusi, le giovani mamme, i pescatori, le donne che spaccano pietre, la maschere di Gule Wamkulu, le musiche e le danze dell’Alleluya Band”.

La ricetta per far sorridere tutti è già pronta: “Avremo per chiunque un naso rosso da porre al centro di ogni viso. Abbiamo invitato amici che volessero partire con noi per questo viaggio. Saremo una ventina, tra artisti, allievi, educatori e animatori”.