Ha ripercorso i suoi anni migliori e quelli condivisi con gli indimenticabili Bluvertigo, per poi omaggiare i grandi gruppi e i grandi musicisti che l’hanno influenzato durante la carriera: da Gaber a Bowie, dai Duran Duran ai Depeche Mode, da Modugno a Tenco.

Il concerto di Morgan al castello di Urgnano, proposto venerdì 2 agosto da Fermento Festival, è stato un grande successo. E non poteva essere altrimenti: ottima musica, buona cucina e ingresso gratuito erano ingredienti che difficilmente potevano non attirare l’attenzione dei bergamaschi.

L’istrionico artista ha iniziato a suonare intorno alle 22.30 in piazza Libertà con il progetto Bioelectric Tour insieme al polistrumentista Daniele Depuis in arte Megahertz, accompagnato dai The white duke.

La scaletta del concerto, come detto, è stata un viaggio attraverso i più noti brani di Morgan e dei Bluevertigo e omaggi ai mostri sacri della musica internazionale in chiave elettronica che hanno accompagnato i due artisti durante la loro crescita artistica: tra i tanti David Bowie, Depeche Mode, Duran Duran e Kraftwerk, senza dimenticare il cantautorato italiano di grande livello come Bindi, Tenco, Modugno e De Andrè.

Fermento Festoval continuerà anche sabato 3 e domenica 4 agosto: il programma completo QUA.