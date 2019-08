Occhi al cielo dopo le burrasche dei giorni scorsi. Ecco le previsioni meteo di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo.

Tra questo fine settimana e martedì una nuova rimonta anticiclonica garantirà tempo più stabile e soleggiato con temperature nella media o lievemente sopra. Tra mercoledì e giovedì sarà possibile il transito di un’altra linea instabile ma serviranno ancora conferme.

Sabato 3 agosto 2019

Tempo Previsto: Nel primo mattino possibili foschie sulla bassa pianura centro-orientale; nel resto della regione cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio addensamenti cumuliformi sui rilievi con possibilità di rovesci o brevi temporali sulle Prealpi centro-orientali (Val Camonica, Val Trompia e Valle Sabbia).

In serata transito di velature innocue da ovest verso est.

Temperature: Minime comprese tra 16/21°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 28/32°C.

Venti: In pianura venti deboli da Sud-Ovest, in quota venti deboli da Sud-Ovest.

Domenica 4 agosto 2019

Tempo Previsto: Sui rilievi cielo variabilmente nuvoloso; durante il mattino e il primo pomeriggio possibilità di rovesci o temporali sul comparto centro-orientale.

In pianura soleggiato con il transito di qualche innocua velatura da ovest verso est.

Temperature: Minime comprese tra 17/22°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 28/32°C.

Venti: In pianura venti deboli/moderati da Est/Sud-Est, in quota venti deboli/moderati da Est/Sud-Est.

Lunedì 5 agosto 2019

Tempo Previsto: Sui rilievi cielo variabilmente nuvoloso con possibilità di rovesci o brevi temporali durante le ore pomeridiane.

In pianura cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: Minime comprese tra 18/23°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 28/33°C.

Venti: In pianura venti deboli/moderati da Est/Sud-Est, in quota venti deboli/moderati da Est/Sud-Est.