Campionati Italiani di categoria, oro per Daniela Piccinini nei 200 metri dorso

Si è tinta d’oro la serata romana di Daniela Piccinini (Sport Time Alzano Lombardo) che allo Stadio del Nuoto della capitale si è laureata campionessa italiana dei 200 metri dorso cadette.

La 17enne allenata da Danilo Brevi, già quinta nei 100, si è migliorata in finale dove ha fermato il cronometro in 2’13”68, abbassando così di quasi tre secondi il tempo realizzato in mattinata.

Grazie al risultato ottenuto, la giovane bergamasca ha riportato la società orobica sul tetto d’Italia a distanza di sei anni dal titolo conquistato da Sara Ongaro, ora tesserata per l’In Sport Rane Rosse.

Podio sfiorato invece per Francesca Fangio (In Sport Rane Rosse) che ha terminato in quarta posizione i 100 metri rana.

Dopo aver concluso la propria batteria alle spalle di Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle), nel pomeriggio la 24enne livornese trapianta a Treviglio si è migliorata ulteriormente, mancando soltanto per un centesimo il bronzo e distanziando di quasi quattro secondi la compagna di squadra Sara Morotti.

Discorso simile anche per Davide Nardini (Genova Nuoto My Sport) che, dopo la quinta posizione nei 50 metri farfalla, ha ottenuto la medaglia di legno nello stile libero.

Terzo dopo le qualifiche, il 20enne di Foresto Sparso ha chiuso le proprie fatiche in 22”98, a sette centesimi dalla medaglia conquistata da Nicola Gasparotto (Centro Nuoto Torino).