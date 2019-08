Temporali forti in città a Bergamo e nell’hinterland, ma poi anche nell’Isola, dalle 4 di venerdì 2 agosto. Dureranno? Risponde Gabriele Galastro con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Venerdì un cavo d’onda coordinato dal getto Atlantico transiterà sul Nord-Italia formando temporali localmente intensi e con grandinate sulla Lombardia. Nel fine settimana è atteso un nuovo miglioramento delle condizioni meteo e con temperature in media o lievemente sopra.

Venerdì 2 agosto 2019

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi Alpini e Prealpini cielo nuvoloso o con nubi sparse con possibilità di rovesci o temporali in locale sconfinamento sulle pedemontane e settori di alta pianura; sulla medio-bassa pianura annuvolamenti alternati da ampie schiarite. Nel primo pomeriggio sui rilievi nuova formazione di rovesci e temporali (a carattere sparso e localmente intensi) in rapida traslazione sulle pianure centro-occidentali e successivamente su quelle orientali. In serata ampie schiarite su tutta la regione.

Temperature: Minime comprese tra 17/23°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 26/31°C.

Sabato 3 agosto 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio addensamenti cumuliformi sui rilievi con possibilità di rovesci o brevi temporali sulle Prealpi centro-orientali. In serata transito di velature innocue da ovest verso est.

Temperature: Minime comprese tra 16/21°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 28/32°C.

Domenica 4 agosto 2019

Tempo Previsto: Sui rilievi cielo generalmente poco nuvoloso ad eccezione del comparto orientale dove saranno possibili rovesci o brevi temporali durante il mattino. In pianura soleggiato con il transito di qualche velatura innocua da ovest verso est.

Temperature: Minime comprese tra 17/22°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 27/32°C.