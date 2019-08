Le alte gru stanno lasciando il cantiere e si svela l’ultima parte del quartiere “Quartoverde” in zona Borgo Palazzo. La realizzazione del complesso edilizio nell’area dell’ex Cesalpinia, ad opera di Impresa Percassi, è frutto di un accordo tra Immobiliare Percassi e Domitys (Aegide). Si sta completando il progetto le “Residenze con Servizi per Anziani”: un modello abitativo, già rodato in Francia, destinato ai senior autosufficienti.

L’operazione – oltre 20 milioni l’investimento complessivo – prevede lo sviluppo e la successiva messa a reddito dell’intero immobile da parte del gruppo Immobiliare Percassi proprietario delle aree, mediante la concessione in locazione del complesso per una durata di 18 anni a Domitys, che, a sua volta, gestirà le residenze locando le singole unità immobiliari ai clienti senior ed offrendo loro pacchetti di servizi complementari come palestra, piscina, ristorante e bar. Il tutto inserito in un grande e moderno parco urbano.

I due edifici che ora, tolte le impalcature, si mostrano ai cittadini occupano una superficie complessiva di circa 6.000 metri quadrati con la creazione di 124 appartamenti di dimensioni contenute che saranno concessi in affitto, collegati al piano terra da una piastra di circa 1.000 metri quadrati che ospiterà le attività dedicate ai servizi ( www.domitys.it) per i residenti senior autosufficienti.