Pronto soccorso, ok al sistema a numeri: Bergamo sperimenta già da 10 mesi

La Conferenza Stato-Regioni ha dato l’ultimo via libera ai nuovi codici che saranno utilizzati nei Pronto Soccorso, rivoluzionando il sistema della presa in carico del paziente.

Il vecchio sistema a colori, infatti, sarà sostituito dai numeri dall’1 al 5: “Non indicheranno solo l’urgenza – spiega il ministro della Salute Giulia Grillo – ma daranno un riferimento preciso sui tempi di attesa in termini di minuti. Dall’accesso immediato per l’emergenza fino a 240 minuti per le situazioni di non urgenza”.

Una novità che al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, pur con qualche minima differenza, si sta già sperimentando da mesi: dal 13 novembre scorso, infatti, per preparare gli utenti alla riforma, i tradizionali colori sono stati affiancati dai numeri con lo “sdoppiamento” del codice verde.

Nelle Linee di indirizzo nazionale sul Triage intraospedaliero, invece, nei colori affiancabili ai numeri spunta l’azzurro per identificare un’urgenza differibile.

La nuova codifica di priorità è così organizzata: 1. Rosso, per un’emergenza con accesso immediato e nessun tempo di attesa; 2. Arancione per urgenze da gestire in brevissimo tempo, entro 15 minuti; 3. Azzurro, urgenza differibile con tempo massimo di attesa di un’ora; 4. Verde, per urgenze minori da gestire entro 120 minuti e 5. Bianco per le non urgenze, con tempo di attesa massimo di 240 minuti.

“È un altro intervento – conclude il ministro Grillo – che rende il mondo della salute più trasparente e vicino ai cittadini. Perché, non dobbiamo mai dimenticarlo, in Italia abbiamo il migliore sistema sanitario del mondo, anche se gli avvenimenti spiacevoli fanno più notizia e troppe volte si parla, sbagliando, in termini negativi di questo settore”.

Tra le novità anche un tempo massimo di 8 ore dalla presa in carico al triage alla conclusione della prestazione di pronto soccorso; nuovi standard strutturali e tempi massimi per l’osservazione breve intensiva (OBI); azioni per ridurre il sovraffollamento in pronto soccorso, tra cui il blocco dei ricoveri programmati; implementazione del “bed management”, ossia l’utilizzo della risorsa “posto letto” mediante un puntuale e metodico governo delle fasi di ricovero e di dimissione.

Gli obiettivi sono evitare i ricoveri inappropriati, ridurre i tempi di attesa e aumentare la sicurezza delle dimissioni.