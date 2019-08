Tra i danni del violento nubifragio che si è abbattuto venerdì 2 agosto su Bergamo e provincia, c’è da segnalare anche il crollo di un tetto dell’ospedale Santissima Trinità di Romano di Lombardia, con il ferimento di un passante travolto dai detriti.

È successo intorno alle 14. A causa delle forte raffiche di vento, all’improvviso la tettoia del magazzino della struttura ospedaliera è finita in strada, su via San Francesco d’Assisi, addosso a un cinquantenne che stava passando proprio in quel momento. I detriti hanno investito anche un’auto, una Lancia Ypsilon, che era parcheggiata.

L’uomo è stato subito soccorso da altri passanti e dal personale sanitario dell’ospedale. Seppur spaventato, è sempre rimasto cosciente e ha riportato solo ferite a bacino e gambe.

(Immagini di Ettore Romano e Giada Maltempi)