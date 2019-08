L’ultima sfida inglese per l’Atalanta: stasera il Leicester che fece grande Ranieri

C’è il Leicester City ed è l’ultima fatica britannica per l’Atalanta, che questa sera (fischio d’inizio alle 20.30 italiane) chiude il trittico di test oltremanica con i Foxes.

Si giocherà al King Power Stadium, nello stadio in cui nel 2016 Claudio Ranieri raggiunse l’apice della sua carriera vincendo una Premier League incredibile, contro ogni pronostico.

Dopo aver perso 2-1 con lo Swansea sabato e aver vinto con un sonoro 4-1 contro il Norwich martedì sera, i nerazzurri proveranno a chiudere la tournée britannica con una prestazione che ci dirà molto. Già, perché il test di questa sera sarà nettamente più impegnativo per Gomez e compagni, che se la dovranno vedere con una squadra che punta a chiudere la stagione tra le prime 8 in uno dei campionati più difficili.

Tra le novità che Gasperini potrebbe regalarci c’è anche Zapata: il colombiano martedì sera ha giocato la seconda metà della ripresa sfiorando un gol e mettendo lo zampino nella rete del 2-1 di Muriel. La sua condizione è ancora lontana dall’essere ottimale, per questo ha bisogno di partite come questa per mettere benzina nelle gambe.

Probabilmente non ci sarà Toloi, alle prese con un piccolo risentimento muscolare; mentre ci sarà eccome, invece, Ilicic, che ha smaltito il fastidio che l’ha costretto a uscire (in via precauzionale) prima dell’intervallo martedì sera a Norwich.

Infine una notizia poco bella: il live streaming di Lcfc Tv, il canale ufficiale del Leicester, è visibile soltanto in Inghilterra e nessuna emittente italiana si è garantita la diretta della partita. Ergo, il match – tra l’altro il più interessante dei tre – non sarà visibile in nessun modo.