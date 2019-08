La Camera di commercio seleziona personale da assumere a tempo indeterminato

La Camera di commercio di Bergamo ha pubblicato tre bandi di concorso per selezionare personale a tempo indeterminato e pieno:

1 unità di categoria giuridica C – economica C1, profilo professionale “assistente servizi specialistici e di rete” da destinare al servizio registro imprese;

2 unità di categoria giuridica C – economica C1, profilo professionale “assistente servizi specialistici e di rete” da destinare al servizio promozione e sviluppo economia locale;

1 unità di categoria giuridica D – economica D1, profilo professionale “gestore servizi di rete” da destinare al servizio registro imprese.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 2 settembre 2019.

La procedura di reclutamento potrà prevedere una eventuale fase di preselezione con questionario a risposta multipla. In ogni caso, sono previste due prove scritte sulle materie specifiche per ogni profilo, la prima delle quali consisterà in una batteria di quesiti a risposta multipla o sintetica e la seconda in un elaborato che prevede l’applicazione delle conoscenze richieste. I candidati che avranno superato entrambe le prove scritte saranno ammessi alla prova orale, che includerà un colloquio in lingua inglese e la verifica delle conoscenze informatiche richieste.

Per avere maggiori informazioni sui profili richiesti e i requisiti di ammissione e per scaricare il modello di domanda di partecipazione si può consultare il sito web www.bg.camcom.it, sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.