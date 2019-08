Italiani mangiatori di gelato: Roma in testa, Bergamo è al settimo posto

“Roma caput mundi” si legge nei libri. Roma caput mundi del gelato italiano si legge nelle statistiche di mercato. L’Osservatorio SIGEP di Italian Exhibition Group, dati alla mano, elegge Roma la città “regina del gelato artigianale”: se l’Italia conta 39mila gelaterie, la Capitale da sola ne annovera 1.400 specializzate e 4.200 addetti.

Ma c’è di più. Da Roma, il segretario generale dell’Associazione Italiana Gelatieri, Claudio Pica prevede un + 15% dei consumi ferragostani del Belpaese: “Dopo il maltempo e le basse temperature di inizio stagione, il caldo è esploso e – sottolinea Pica – questo + 15 è un dato che ci auguriamo costante per recuperare la percentuale negativa dei mesi scorsi”.

La percentuale negativa dei mesi scorsi, sottolineata da Pica, però potrebbe essere solo un “temporale stagionale”: i recenti dati di CNA Agroalimentare stimano infatti un giro d’affari del gelato artigianale di 3 miliardi per l’anno in corso con un trend di crescita, se confermato, del 10% (2,7 i miliardi di euro nel 2018).

Bergamo, nella classifica degli “italiani mangiatori di gelato”, si piazza la settimo posto.

I numeri del gelato artigianale

– 100.000: gelaterie aperte in tutto il mondo

– 60.000: gelaterie aperte in Europa

– 15 miliardi di euro: fatturato mondiale

– 9 miliardi di euro: fatturato in Europa

– 3 miliardi di euro: fatturato in Italia

– 300.000: addetti in Europa – 150.000: addetti in Italia

– 9.000: gelaterie aperte in Germania

– 2.000: gelaterie aperte in Spagna

– 1.800: gelaterie aperte in Polonia

– 39.000: gelaterie aperte in Italia

– 4,48 miliardi di euro: volume d’affari della filiera del gelato artigianale made in Italy

– 481 milioni di euro: fatturato dell’industria delle macchine e degli arredi per la gelateria

– 90%: quota di mercato mondiale detenuta dai produttori italiani di macchine per il gelato

– 24: le aziende specializzate in macchine e arredi per la gelateria

– 600 milioni di euro: fatturato dell’industria degli ingredienti per gelato e dei semilavorati

– 45: le principali aziende specializzate in ingredienti e semilavorati con un fatturato aggregato da 1,6 miliardi di euro

– 125.000 euro: export generato per l’Italia da ogni gelateria avviata all’estero.

Fonti: Acomag, AIIPA, Coldiretti, Confartigianato, Osservatorio Sigep, Uniteis, Sistema Gelato, modeFinance, Cna Alimentare