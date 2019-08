Il Grand tour di Lorella Cuccarini o la pallavolo? La tv del 2 agosto

Per la prima serata in tv, venerdì 2 agosto RaiDue alle 21.05 sarà protagonista la pallavolo femminile con le qualificazioni olimpiche. Al PalaCatania si giocherà la partita tra Italia e Kenya per l’accesso alle olimpiadi di Tokyo 2020, dal 2 al 4 agosto.

La nazionale italiana guidata dall’allenatore Davide Mazzanti domani sera incontrerà il Belgio e infine, domenica l’OIanda.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima puntata di “Grand tour”. Nella suggestiva cornice di un mare dalle mille sfumature, per Lorella Cuccarini e il cuoco Peppone inizia un viaggio in una terra di approdo, di scambio e di comunicazione tra popoli diversi. La prima tappa è Vieste, con i suoi trabucchi a picco sul mare. Si va quindi a Barletta alla scoperta dell’ottocentesco Teatro Comunale “Giuseppe Curci”, con l’attore Fabio Troiano. Poi, tra i vicoli della Bari Vecchia, scene di vita quotidiana con Nunzia, la “signora delle orecchiette”, ed Enzo, il proprietario del Chiringuito. A Ostuni con Mario Tozzi e Tonino Zurlo, simpatico cantastorie e scultore di legno d’ulivo e, nel cuore del Salento, un incontro indimenticabile per Peppone, che farà la conoscenza di Al Bano. Angelo Mellone, invece, percorrerà la via Francigena del sud, quella pugliese. Il cammino partirà da Celle di San Vito, proseguirà a Troia, ad Altamura quindi nell’area della Murgia. Lorella, Angelo e Peppone termineranno il loro viaggio a Santa Maria di Leuca, ultima tappa della via Francigena.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con il varietà “La sai l’ultima” – Reload – Digital edition”. Si rivedranno i momenti più divertenti di questa edizione del programma condotto da Ezio Greggio, a cui hanno preso parte anche Romina Pierdomenico, Maurizio Battista, Biagio Izzo, Gianluca Fubelli, Nino Formicola, Valentina Persia, Alessandro Paci e Simone Metalli.

Italia1 alle 21.20 proporrà il telefilm “Chicago med”, con Colin Donnell e Oliver Platt. Andranno in onda tre episodi intitolati “La migliore strategia”, “Chiusura forzata” e “Il diavolo sotto copertura”. Nel primo, Connor deve prendersi cura di un paziente cardiopatico. Nel secondo, si indaga sulla scomparsa di un neonato. Nel terzo, Sarah è alle prese con una madre disperata.

Su La7 alle 21.15 ci sarà la seconda e la terza (ultima) puntata “Tut – Il destino di un faraone”, con Ben Kingsley, Avan Jogia, Sibylla Deen, Alexandr Siddig e Nonso Anozie. Tutankhamon, nato nel 1341 avanti Cristo, in Egitto, e divenuto faraone all’età di nove anni, dopo la tragica scomparsa del padre Akhenaton, è sotto la tutela del gran visir Ay. E’ ancora adolescente quando assume il potere, e deve guardarsi da continue congiure. Il faraone perde la vita in circostanze misteriose a diciotto anni.

Tv8 alle 21.30 trasmetterà “X Factor – Il sogno”. Una maratona per rivivere i momenti più emozionanti delle ultime otto edizioni del talent.

Su Canale Nove alle 21.25 l’appuntamento è con “I migliori fratelli di Crozza”, il meglio delle imitazioni proposte da Maurizio Crozza in questo programma di satira.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 “Fiore”, con Daphne Scoccia; su Rai4 alle 21.15 “The Quest”; su Rete4 alle 21.25 “Die hard – Duri a morire”, con Bruce Willis; s

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Femina ridens”; su Iris alle 21 “Alaska”, con Thora Birch; e su Italia2 alle 21.15 “La sindrome di Stendhal”, con Asia Argento.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Body of proof”, con Jeri Ryan, Dana Delany e Nicholas Bishop. Andranno in onda due episodi intitolati “Internata” e “Città al buio”. Nel primo, una ragazza schizofrenica viene ritrovata senza vita nell’istituto dove era ricoverata. Megan e Tommy interrogano un’altra paziente, Darby, che sembra essere molto lucida: la ragazza afferma di avere visto il killer, che la vittima è stata uccisa per sbaglio e che il vero obiettivo è proprio lei, Darby. Nel secondo, tutta la squadra è impegnata sulla scena di un disastro aereo avvenuto per via di un uomo armato a bordo del velivolo. L’aereo ha colpito uno dei principali nodi elettrici della città e Megan è costretta a fare le autopsie durante una serie di blackout.

Da segnalare, infine, su Rai5 alle 21.15 il documentario “La vera natura di Caravaggio”; su La5 alle 21.10 la replica di “Temptation island”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “The winner is” e su Real Time alle 18.10 il reality “Cortesie per gli ospiti”.