Fornovo, il vento fa cadere una lastra dal tetto: ferita una 31enne

È rimasta ferita – per fortuna in maniera non grave – una 31enne dipendente di Claas Agricoltura che venerdì 2 luglio è stata colpita da una lastra caduta dal tetto della struttura in cui stava lavorando.

L’incidente, che poteva avere esiti ben più seri, si è verificato intorno alle 15. Proprio durante il forte temporale che si è abbattuto sulla provincia di Bergamo.

La Claas Agricoltura di via Cascina Bruciata, a Fornovo

La donna stava lavorando quando all’improvviso una lastra – probabilmente sotto i colpi del vento – si è staccata dal tetto del capannone di Fornovo San Giovanni, in via Cascina Bruciata, al confine con Bariano. La 31enne è stata colpita e le sue condizioni in un primo momento sono sembrate molto gravi.

I colleghi hanno subito lanciato l’allarme e poco dopo sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica.

La donna è stata soccorsa e poi trasportata all’ospedale di Treviglio. Le sue condizioni, fortunatamente, sono molto meno gravi di quanto sembrava.