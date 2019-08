Denis Urubko ce l’ha fatta: in cima al Gasherbrum II da una nuova via

“Ce l’ha fatta” conferma Pipi Cardell dalla pagina facebook dell’alpinista Urubko: “Denis in cima al Gasherbrum II da una nuova via, in solitaria e senza ossigeno supplementare”.

E senza nessuna radio, nessun gps e nessun satellitare. Partito il 31 agosto intorno alle 22:00 ora locale; i piani (rispettati) erano di raggiungere la vetta ieri 1° agosto (in stile alpino e in un’unica spinta da Campo 1) e rientrare oggi, venerdì 2 agosto, scendendo lungo la via normale fino a ricongiungersi con l’americano Bowie e la finlandese Hintsa a Campo 1.