Dal Senato via libera alla commissione d’inchiesta sulle banche

Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge che istituisce la commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche.

Il provvedimento passa ora alla Camera dei deputati per il via libera definitivo. A Palazzo Madama i sì sono stati 245, nessun voto contrario e 4 astenuti.

Nonostante il provvedimento aveva già incassato l’unanimità in commissione Finanze, si segnala che tra i 4 astenuti spicca il nome del senatore Pier Ferdinando Casini che ritiene “un atto di autolesionismo parlamentare il prolificare di commissioni di inchiesta su tutti i settori dello scibile umano”.

La Commissione d’inchiesta dura tutta la legislatura ed è impegnata a presentare annualmente alle Camere una relazione sia sull’attività svolta sia su “eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell’inchiesta”.

Le competenze della Commissione, indicate all’articolo 3 del Ddl, riguarderanno un ampio ventaglio di temi a partire dall’analisi della documentazione raccolta dalla Commissione d’inchiesta della scorsa legislatura.

Chissà se tale organo metterà mano anche alla vicenda processuale che sta interessando Ubi Banca. Non resta che attendere il via libera della Camera per la sua costituzione e le azioni che intraprenderà.