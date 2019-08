Da Bergamo al Tigullio per far rinascere uno storico albergo

Il gruppo bergamasco Dmore ha trasformato un cantiere inconcluso in un complesso moderno, raffinato, affacciato sul mare del Golfo del Tigullio, pronto ad accogliere i primi proprietari. Stiamo parlando della Residenza Astoria di Cavi di Lavagna. Un “caso” rappresentativo del modello innovativo messo a punto da Dmore, che unisce Real Estate, tecnologie 4.0, comunicazione, finanza e sano pragmatismo orobico.

La storia di Dmore inizia nel 2016 dall’intuizione che la rigenerazione dei patrimoni “distressed” potessecreare nuove opportunità abitative accessibili a prezzi competitivi, senza aumentare il consumo di suolo. Per fare ciò, Dmore è andata oltre i normali canoni del settore immobiliare, cercando di integrare le competenze nel Real Estate con le nuove tecnologie e strategie di comunicazione come chiave per facilitare il contatto tra domanda e offerta. È nata così la partnership con la startup innovativa Dvision e l’agenzia di comunicazione akòmi, entrambe bresciane.

Il modello è stato già applicato con successo in diverse città del Nord Italia: in tre anni, infatti, sono stati avviati e conclusi ben sette cantieri con centinaia di appartamenti già diventati proprietà di famiglie, giovani, pensionati. La storia di Cavi è il fiore all’occhiello, sintesi perfetta della capacità di creare soluzioni abitative risolvendo criticità per il territorio, senza aumentare il consumo di suolo.

La struttura ligure, sede dell’albergo Astoria fino al 2000, è stata interessata negli ultimi anni da diverse operazioni immobiliari che, per vicende societarie alterne, sono tutte rimaste inconcluse, lasciando sul territorio un cantiere incompiuto, con un impatto negativo sul territorio circostante.

Dopo un’attenta valutazione delle potenzialità, grazie alle analisi del contesto, delle potenzialità e del target fatte da Dvision con strumenti innovativi, Dmore ha deciso di investire 4 milioni di euro, acquisendo, ad aprile 2018, il complesso immobiliare.

Coordinando come General Contractor tutti i fornitori, Dmore ha avviato subito i lavori di me ssa in sicurezza del cantiere e le opere di ripristino della struttura. Il risultato è un edificio moderno, raffinato, affacciato sul mare del Golfo del Tigullio, costituito da trilocali, bilocali ed attici , con vetrate luminose e interni rifiniti con cura, all’altezza delle più alte aspettative per chi cerca una prima abitazione o una casa vacanze.

Grazie al lavoro congiunto di Dvision ed akòmi, che ha consentito di conoscere approfonditamente il target e di coinvolgere i potenziali acquirenti con tecniche avanzate di web-marketing, la risposta del mercato è stata molto rapida: la scorsa settimana sono stati stipulati i primi rogiti, che siglano ufficialmente la rinascita dell’Astoria.

L’intervento risolutivo di Dmore ha già generato un impatto significativo per il territorio, eliminando di fatto una fonte di degrado che, per anni, ha pesato sul territorio,

generando situazioni di criticità, con ricadute negative sulla sicurezza e il decoro urbano, particolarmente pesanti per una località ad alta vocazione turistica.

Inoltre, ha messo in moto un nuovo volano di sviluppo per l’economia locale:ora si proseguirà non solo con la commercializzazione delle abitazioni, ma anche con la

pianificazione di nuove opere. È stata infatti avviata la messa in sicurezza dell’albergo adiacente al complesso residenziale, la cui apertura, nel medio periodo, potrà offrire nuovi posti di lavoro e generare un indotto turistico per le attività presenti sul territorio.