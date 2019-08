Avviato il forno Bendotti realizzato per ArcelorMittal Long Product Canada

È stata ufficialmente inaugurata nel mese di luglio l’ultima commessa firmata Forni Industriali Bendotti realizzata per ArcelorMittal. Si tratta di un forno di tipo walking beam (a barre mobili), un progetto chiavi in mano realizzato su misura dal produttore bergamasco per lo stabilimento canadese di Contrecoeur ouest (cittadina a circa 60 chilometri a nord di Montréal).

Il montaggio dell’impianto è partito lo scorso gennaio e, nel pieno rispetto dei tempi previsti da contratto, dopo soli sei mesi dall’inizio dei lavori, il forno di riscaldo è entrato in produzione. Il WBF ha una capacità di 130 tph (tonnellate all’ora) e alimenta il laminatoio esistente per rebars e SBQ.

Si chiude così un’altra tappa importante della lunga storia di Forni Industriali Bendotti, tra i principali nella produzione di forni di riscaldo e di trattamento termico prefabbricati per la siderurgia, apprezzato in tutto il mondo per affidabilità, velocità dei tempi di realizzo e qualità delle performance. Il “Metodo Bendotti”, grazie alla prefabbricazione, consente infatti significativi vantaggi durante il montaggio, sia in termini di tempo che di costi di installazione e di avviamento.

Un metodo unico, introdotto per la prima volta da Bendotti nel 1967, riconosciuto e apprezzato anche da ArcelorMittal. Il maggiore gruppo siderurgico mondiale ha commissionato in totale ben sette forni di riscaldo firmati Bendotti, di cui quattro solo negli ultimi sei anni (ArcelorMittal Annaba – Algeria; ArcelorMittal BH Steel – Bosnia Herzegovina; ArcelorMittal Temirtau – Kazakhstan; ArxelorMittal Longueuil – Canada; ArcelorMittal Industeel – France; ArcelorMittal Contrecoeur West – Canada; ArcelorMittal Contrecoeur Est – Canada).

Oltre al WBF dello stabilimento di Contrecoeur ouest, ArcelorMittal Long Products Canada ha ordinato anche un secondo forno, sempre di tipo walking beam da 130 tph, per alimentare il laminatoio esistente per wire rod, per lo stabilimento a Contrecoeur est. I lavori sono già in stato avanzato e l’avviamento è previsto per il prossimo mese di novembre.

(Forno Bendotti realizzato per l’impianto di Contrecoeur ouest. ©Giorgio Alfieri)