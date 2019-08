Atalanta sconfitta 2-1 in casa del Leicester: a segno Muriel su rigore

Una buona Atalanta esce sconfitta di misura dalla sfida amichevole in casa del Leicester (la squadra resa grande da Rianieri). Nonostante lo stop per 2-1, i nerazzurri confermano quanto di positivo mostrato finora in questa preparazione estiva.

Gli uomini di Gasperini hanno svariate occasioni nel primo tempo. Nella ripresa la squadra avversaria entra in campo con un altro piglio, prendendo a tratti il controllo del match. Vardy è il più pericoloso, ma a sbloccare la sfida è Perez, che fa tutto da solo e batte un comunque ottimo Gollini.

Da rivedere la posizione di Palomino in occasione del raddoppio dei padroni di casa. Vardy riceve da rimessa laterale e in due passi è in area di rigore. Difesa distratta e Gollini incolpevole sul 2-0, che diventa 2-1 nel finale: Barrow viene atterrato in area e Muriel segna dal dischetto.

Un buon test che conclude la serie di amichevoli della Dea nel Regno Unito.