Zogno: mezzo milione per la strada in zona ex-Falck e per la ciclabile

Cinquecentomila euro per il finanziamento della strada industriale nella zona dell’ex-Falck (300mila) e per la pista ciclopedonale (200 mila). Questa la quota di avanzo di amministrazione, applicata grazie alla variazione del bilancio che verrà presentata giovedì 1 agosto nell’ordine del giorno del consiglio comunale di Zogno. Un consiglio che è occasione per fare il punto su alcune opere importanti per il paese brembano.

Si parlerà dell’ex stazione ferroviaria in via Grotta delle Meraviglie, in località Ponti. L’edificio è stato messo in vendita dal demanio, ma nel frattempo ci si interroga sulla messa in sicurezza, vista anche l’interruzione del passaggio per la situazione precaria del casello. “Il demanio ci ha comunicato che provvederà alla sistemazione e alla messa in sicurezza. È stata già incaricata la ditta per il lavori, in modo da riaprire il passaggio nel minor tempo possibile” – spiega Giuliano Ghisalberti, vicesindaco di Zogno. Sulla chiusura del tratto di ciclabile, in località Ponti di Sedrina, si dovranno attendere invece le tempistiche del demanio e dell’Enel.

Un altro tema, sollevato dal gruppo di minoranza Giovani Futuro inComune, è quello relativo allo studio di pre-fattibilità del tracciato della TEB: depositato in comune, sarà oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione.

Durante il consiglio verrà poi approvata la realizzazione di un nuovo accesso alle scuole medie per i ragazzi diversamente abili.

Nel frattempo, fari sempre puntanti sulla Variante. Con l’aggiudicazione definitiva dei lavori, si attende solo il via, previsto nel mese di settembre. “Per ora, non è cambiato nulla in merito alle tempistiche” – spiega ancora il vicesindaco Ghisalberti. – “Cercheremo comunque di mantenere alta l’attenzione, incontrando anche i rappresentanti della Collini (l’azienda di Trento alla quale sono stati assegnati i lavori). Nei giorni scorsi ci sono stati dei sopralluoghi, non dovrebbero esserci ostacoli alla riapertura del cantiere, ma vorrei capire direttamente da loro lo stato di avanzamento dei lavori”.