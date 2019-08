Villa d’Ogna, schianto sulla provinciale: tre feriti gravi

Gravissimo incidente nel pomeriggio di giovedì 1 agosto a Villa d’Ogna, lungo la provinciale della Val Seriana.

Secondo le primissime informazioni sarebbero tre le persone ferite in modo molto grave, in un incidente che ha coinvolto diversi veicoli.

L’allarme è scattato attorno alle 14.30: sul posto, in località Festi Rasini, in pochi minuti si sono precipitati i mezzi di soccorso con ambulanza, auto medicalizzata e un elicottero alzatosi in volo da Bergamo.

Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.

Seguono aggiornamenti.