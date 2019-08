Una spruzzata di pioggia, mercoledì, ha sollevato il calore e reso l’aria più afosa in gran parte della provincia di Bergamo. Ora vediamo cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Gabriele Galastro.

ANALISI GENERALE

Dopo il passaggio instabile di mercoledì, nella giornata di giovedì avremo tempo più stabile ma con frequenti passaggi di nubi medio-alte. Nella giornata di venerdì, un cavo d’onda coordinato dal getto Atlantico transiterà sul Nord-Italia formando temporali anche intensi sulla Lombardia. Nel fine settimana è atteso un nuovo miglioramento delle condizioni meteo e con temperature in media o lievemente sopra.

Giovedì 1 agosto 2019

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi cielo da poco nuvoloso a nubi sparse con possibilità di rovesci o brevi temporali tra Varesotto, Lario e Prealpi Bergamasche. In pianura cielo generalmente poco nuvoloso a tratti con nubi sparse sui settori centro-occidentali ma senza fenomeni. Tra pomeriggio e sera sull’intera regione transito di nuvolosità medio-alta con possibilità di qualche rovescio o temporale sulle zone Alpine.

Temperature: Minime comprese tra 18/23°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 29/33°C.

Venerdì 2 agosto 2019

Tempo Previsto: In mattinata sull’intera regione cielo variabilmente nuvoloso con schiarite più ampie sulla medio-bassa pianura; possibilità di rovesci o temporali localmente intensi tra Varesotto, Lario, Valchiavenna e valli Orobiche. Tra il primo e il tardo pomeriggio sui rilievi nuova formazione di rovesci o temporali localmente intensi in traslazione sulle aree pianeggianti centro-orientali, più ai margini il settore pianeggiante occidentale. In serata ampie schiarite da ovest verso est.

Temperature: Minime comprese tra 17/22°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 27/31°C.

Sabato 3 agosto 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio addensamenti cumuliformi sui rilievi con possibilità di rovesci o brevi temporali sulle Prealpi centro-orientali. In serata transito di velature innocue da ovest verso est.

Temperature: Minime comprese tra 17/22°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 28/32°C.