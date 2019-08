Torna Kristian Marr, chitarrista di Amy Winehouse di casa a Bergamo

Kristian Marr, musicista e cantautore di New Castle, è ormai di casa qua a Bergamo. Dopo un lungo periodo di registrazioni alla Maison de la Musique di Suisio, l’ex chitarrista ufficiale di Amy Winehouse, torna sulla scena musicale con “Gentleman of the road”, il nuovo singolo tratto dal suo primo album da solista prodotto dalla Label fil1933 group di Bergamo.

Come già dichiarato da Marr ai microfoni di Bergamonews, dovremo ancora pazientare per l’uscita dell’intero album, attualmente senza titolo, ma da giovedì primo agosto, alle 18, possiamo vedere il videoclip di “Gentleman of the road” su Youtube. Il video, girato nelle campagne biellesi, racconta lo spirito di pura libertà e di anarchia come scelta di vita di un uomo. È la storia di un artista che è al tempo stesso un viaggiatore senza confini e un visionario. La regia, affidata a Giulio Oldrini, conta la collaborazione di Mat Den come produttore artistico.

Oltre al chitarrista, è Titta Colleoni, musicista bergamasco, ex pianista di Lucio Dalla, Edoardo Bennato e Franco Battiato, a vestire i panni del protagonista, un uomo che ha fatto della propria vita una bellissima poesia.

Si tratta di un anticipo di quello che sarà l’intero album, un’interessante finestra che placa la nostra curiosità: nel nuovo album sarà presente “So strange”, brano registrato con Amy Winehouse, poco prima della prematura scomparsa. Interamente musicato e scritto da Marr, il pezzo rappresenta una nuova irripetibile occasione per sentire la voce della leggendaria cantante.