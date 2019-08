Su Rai5 “L’elisir d’amore” di Donizetti: la tv del 1° agosto

Per la prima serata in tv, giovedì 1° agosto su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “L’elisir d’amore”, opera lirica di Gaetano Donizetti.

Dall’Arena Sferisterio di Macerata la divertente e visionaria lettura di Damiano Michieletto di una delle opere più rappresentate del melodramma italiano. A dirigere la famosa opera di Donizetti Francesco Lanzillotta e tra gli interpreti Mariangela Sicilia, John Orborn e Alex Esposito – 2018 ITA.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà la seconda e ultima puntata della fiction “Maria Teresa”, con Vojtech Kotek, Marie-Luise Stockinger e Zuzana Stivinovà. Salita al trono Maria Teresa dà subito sfoggio delle sue notevoli doti diplomatiche e si adopera per trovare dei solidi alleati per salvare le sorti del suo regno, su cui incombono ombre e minacce di ogni genere. Mentre la sovrana è impegnata a dare vita a una serie di riforme e a rilanciare l’Austria, tocca a suo marito Franz Stephan di Lorena occuparsi dell’educazione dei figli.

RaiUno alle 21.25 riproporrà l’ottava delle tredici puntate della fiction “Don Matteo 11”, con Nino Frassica e Terence Hill. Andranno in onda due episodi intitolati “Una questione personale” e “Una di quelle”. Nel primo, un giovane avvocato viene accusato di omicidio dal pubblico ministero Nardi. Nel secondo, mentre don Matteo indaga sulla presunta aggressione subita da una ragazza di origini ucraine, Cecchini ottiene una inaspettata eredità. Questi episodi sono andati in onda per la prima volta l’8 marzo 2018.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Chicago P.D.”, con Jason Beghe. Andranno in onda tre episodi intitolati “Caccia al mostro”, “L’inno”, e “Donne”. Nel primo, un indizio si rivela utile per catturare un omicida. Nel secondo, si indaga su una rissa avvenuta a una manifestazione universitaria. Nel terzo, Voight cerca di incastrare un trafficante d’armi.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 dove alle 20.35 ci sarà “In onda”, il talk-show condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Canale Nove alle 21.25 proporrà la visione del documentario “Il giorno del giudizio – Come ho catturato l’ultimo dei Casalesi” che, diretto da Giovanni Filippetto, racconta la difficile operazione che ha portato alla cattura del latitante Michele Zagaria.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il volto biondo della pazzia”, con Mike Faiola e Katie Leclerc; su Rete4 alle 21.25 “L’eliminatore”, con Arnold Schwarzenegger; su Canale5 alle 21.20 “Bad moms – Mamme molto cattive”, con Mila Kunis; e su Tv8 alle 21.30 “Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra”, con Stephen Amell.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “True Justice – Caccia al fantasma”; su La5 alle 21.10 “Dillo con parole mie”, con Stefania Montorsi; su Iris alle 21 “St. Vincent”, con Bill Murray; e su Italia2 alle 21.15 “Grandi magazzini”, con Enrico Montesano e Michele Placido.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Ellen Pompeo e Caterina Scorsone. Andranno in onda te episodi intitolati “Precipitare…”, “Come salvare una vita” e “Lei è andata via”. Nel primo, Meredith cerca di lavorare anche se non sa dove sia Derek. Nel secondo, Meredith riceve la visita della polizia che, le comunica che Derek ha avuto un incidente ed è in ospedale. Nel terzo, Meredith torna al Grey Sloan Memorial per rivelare la notizia della scomparsa di Derek. Intanto Richard si prepara a chiedere a Catherine di sposarlo.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.15 il telefilm “Criminal minds”, con Thomas Gibson e Matthew Gray Gubler; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Tu si que vales”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.