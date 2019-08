Salva due alpinisti e attacca il Gasherbrum II: l’incredibile mese del “bergamasco” Urubko

Nel curriculum di un alpinista, oltre a tutte le vette conquistate, le nuove vie aperte e le prime solitarie, bisognerebbe indicare anche i soccorsi prestati e i salvataggi in quota. L’alpinista kazako naturalizzato russo Denis Urubko, bergamasco d’adozione (per il fatto che con la sua famiglia da qualche anno vive a Nembro), solo nell’ultimo mese, ha soccorso Francesco Cassardo sul GVII, un lituano con un edema polmonare sul ghiacciaio, e adesso lancia il suo attacco alla vetta del Gasherbrum II (noto anche come K4) , che sta tentando di raggiungere da una nuova via.

Lo specialista dell’alta quota e dei colossi himalaiani non è nuovo a queste imprese – salvare alpinisti in difficoltà – perché lo scorso anno ha prestato soccorso all’alpinista francese Elisabeth Revol sul Nanga Parbat, la nona montagna più alta del mondo. Urubko in compagnia dei polacchi Adam Bielecki, Piotr Tomala e Jrosalw Botor, impegnati nell’impresa, mai riuscita finora, di salire il K2 in inverno, hanno compiuto un’impresa eccezionale sull’ottomila. A notte fonda, nel giro di poche ore, hanno superato più di 1.000 metri di dislivello, e scalando la via Kinshofer hanno trovato Revol a oltre seimila metri di quota. Dopo un paio d’ore di riposo, sono riusciti a portare in salvo la francese, che aveva subito importanti congelamenti agli arti.

Scarponi e ramponi pronti per attraversare ghiacciai e seracchi, per Urubko che si tratti di raggiungere una cima o salvare alpinisti in difficoltà, sempre di vette si tratta.

Nell’ultimo mese l’alpinista kazako si è reso protagonista di altri due salvataggi. Il primo è quello dell’italiano Francesco Cassardo, compagno di cordata di Cala Cimenti, rimasto vittima sabato 20 luglio di una caduta mentre tentava una discesa con gli sci lungo le pendici del Gasherbrum VII. Di fronte all’impossibilità di attivare un recupero in elicottero in tempi rapidi, Denis Urubko e Don Bowie sono saliti a piedi fino a raggiungere Cala Cimenti. Insieme a loro anche i due alpinisti polacchi Jaroslaw Zdanowich e Janusz Adamski. Il gruppo di alpinisti ha portato Francesco a una quota di 5.900 metri laddove il giorno successivo è stato effettuato il recupero in elicottero con trasporto del ferito a Skardu.

Giovedì 25 luglio Denis Urubko si è reso protagonista di un secondo salvataggio sui Gasherbrum. Come ha riferito Luis Carlos Garranzo Ibañez sulla pagina Facebook “Alpinismo y montaña”, Urubko e lo spagnolo Sergi Mingote, con bombole di ossigeno, farmaci, sacco a pelo e torce, sono saliti sul ghiacciaio dei Gasherbrum per aiutare il lituano Saulius Damulevicius, che presentava segni evidenti di edema polmonare e non poteva più scendere verso il campo base con la sua compagna, Natalia Zenina (Lettonia). Il lituano è poi stato evacuato in elicottero.

Il curriculum dell’alpinista kazako conta una serie di “prime” sulle pareti più alte e complesse del mondo: nel 2009 è divenuto il quindicesimo uomo ad aver salito tutti i 14 ottomila ed il nono ad averli scalati senza ossigeno. Ha inoltre realizzato la prima salita invernale di due ottomila, il Makalu e il Gasherbrum II. Ha anche aperto tre nuove vie su tre diversi ottomila. E adesso intende aprire una nuova via sul GII. L’alpinista russo con passaporto polacco, ieri sera ha iniziato il suo attacco alla vetta del Gasherbrum II in un’unica spinta, da Campo 1. Il suo obiettivo è scalare l’ottomila in stile alpino, attraverso una nuova via e senza bivaccare, per raggiungere la cima oggi 1° agosto.

Se Urubko non dovesse compiere la scalata, Francesco De Gregori (riprendendo la canzone “La leva calcistica della classe ’68”) potrebbe cantare: “Denis non aver paura se non riesci a conquistate una vetta, non è mica da questi particolari che si giudica un alpinista. Un’alpinista lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia”.

