Una protesta pacifica ma estrema: è un segnale forte quello lanciato durante il consiglio comunale di lunedì 29 luglio a Ponte San Pietro dal gruppo di minoranza di Ponte al Futuro.

Nel corso della seduta la capogruppo Rosalba Cattaneo ha interrotto improvvisamente i normali lavori per leggere una dichiarazione: “Da tre anni questo è un consiglio svuotato – ha sottolineato – Non ci rispondete mai o dopo due o tre mesi. Il mio è un richiamo alla maggioranza in quanto l’articolo 22 comma 2 e 3 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale sancisce che le risposte alle interrogazioni debbano essere fornite in forma scritta entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse, e poi lette nel primo Consiglio utile. Ne abbiamo presentate alcune il 30 aprile, tre mesi fa, non avendo ricevuto ad oggi risposte: di fatto ci impedite di poter controreplicare in modo compiuto”.

Dopo aver ricordato anche altre inadempienze, come la ricezione con pochi giorni di anticipo dei documenti relativi a un ordine del giorno, Cattaneo ha continuato: “Sono stati lesi i nostri diritti, le regole non sono una formalità. Se non siete riusciti a preparare i documenti entro i termini stabiliti dovevate spostare la data di convocazione del Consiglio Comunale. Ora sono passati tre anni dall’insediamento di questa maggioranza, passa il tempo ma non cambiano le modalità nella conduzione del Consiglio Comunale. Le minoranze non vengono tenute minimamente in considerazione, pertanto a malincuore ci vediamo costretti a non partecipare alla discussione ed alla votazione”.

In suo supporto anche Jacopo Masper, consigliere di minoranza di Tu per Ponte che ha ribadito la posizione della collega poco dopo, quando si è passati all’ordine del giorno che prevedeva l’approvazione dei verbali della seduta del 30 aprile: “Non capisco perchè imperterriti continuate a non rispettare il regolamento – ha chiesto rivolgendosi all’Amministrazione – È l’ultima volta che votiamo contro, dalla prossima utilizzeremo quest’aula per correggere punto per punto ogni singolo errore, a costo di stare qui 24 ore”.

Un punto sul quale, come annunciato, non si sono espressi Cattaneo e il collega Mirvjen Bedini che, recuperati i propri documenti, hanno lasciato gli scranni per continuare a seguire la seduta tra il pubblico in segno di protesta.

Tutto finito? Macchè: nel finale, durante la discussione riguardo la nuova convenzione per la gestione del centro per l’impiego dei comuni dell’ambito di Ponte San Pietro, un nuovo battibecco tra Masper e il sindaco Zirafa.

A Ponte San Pietro le acque sono più agitate che mai.